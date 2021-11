Întrebată de alegerea lui Vasile Dâncu în Guvernul Ciucă, dar și de gestul de a nu atinge Biblia la depunerea jurământului de credință la Palatul Cotroceni și de acuzațiile ce planează asupra liderului PSD, Laura Vicol a spus că acesta ar trebui creditat cu încredere din moment ce a fost desemnat de PSD pentru Ministerul Apărării.

„Sunt un om corect, am intrat în politică de un an de zile, nu am avut egături cu oameni politici, mi-am văzut de treaba mea de avocat. Pentru mine, vorbe spuse fără probe reprezintă speculații. Citim aceste lucruri... (...) Pe mine mă intereseaza ce face un om, care tocmai a fost numit ministru. Să îi acordăm timp și încredere. Sunt lucruri principale. Cred că fiecare om are ceva în dulap”, a declarat avocata Laura Vicol.

Senatoarea PSD a mai spus că nu a fost atât de atentă la depunerea jurământului pentru că a fost aleasă președinte al Comisiei juridice după votul de învestitură dat guvernului Ciucă, joi, în Parlament.

„Eu am avut astăzi emoții incredibile, pentru că am avut parte de cel mai important moment profesional. Așa că nu am urmărit nimic la televizor. Nu am văzut nimic. După votul din Parlament am fugit acasă, să mă bucur”, a răspuns Laura Vicol după ce a fost întrebată de ce Vasile Dâncu nu a atins Biblia la depunerea jurământului, ca toți ceilalți miniștri.

La rândul său, Petrișor Peiu, coordonator Realitatea Financiară, a comentat informațiile vehiculate în spațiul public despre Vasile Dâncu, privind relațiile cu Serviciile, în special cu SRI.

„Mi se pare o profundă greșeală ca în funcția de ministru al Apărării să fie altceva decât un om politic. Și nu sunt partizanul ideii ca in aceasta functie sau la Interne sa fie un cadru militar. A fi ministru e o responsabilitate politica. Vasile Dâncu are o pozitie inalta in PSD. Mie mi-e greu sa vorbesc, pentru ca il cunosc de 20 de ani si nu pot spune ca am ceva să-i reproșez”, a declarat Petrișor Peiu.

„Dacă ceea ce se spune în spațiul public este adevărat, ar fi foarte grav ca un om care are poziția a doua intr-un partid și care este ministru al Apărării să facă parte dintr-un serviciu de informații. Nu cred că cineva în România se joacă cu așa ceva. Personal, cred că este o aiureală zvonul ăsta că VD are vreo legătură cu asta SRI. Pentru că atunci ar fi o breșă majoră în sistemul democratic al României și ar trebui ca toti politicienii sa plece acasa. La ce mai avem comisie de control...

Am văzut că și Victor Ponta a fost acuzat că ar fi fost la un serviciu...

Cine se joacă cu aceste acuzații, din spațiul politic, nu jurnalistic, greșește profund, pentru că se subminează temelia democratică a statului român.

Dacă este posibil ca, în 2021, ca SRI sau orice alt serviciu să aibă un colaborator sau un ofițer acoperit într-o astfel de functie înseamnă că putem pleca cu toții acasă. Sau cel puțin politicienii... ”, a concluzionat analistul Petrișor Peiu, joi seară, la „Legile puterii”, cu Alexandra Păcuraru.

În urmă cu aproape două săptămâni, fostul președinte PSD Liviu Dragnea a revenit la declarațiile despre legăturile lui Vasile Dâncu cu SRI și a rememorat atât perioada în care a crezut că acesta îi este prieten, dar și momentul propunerii acestuia în Guvernul Cioloș, ca vicepremier, în noiembrie 2015.

Fostul lider PSD susține că, imediat după ce a câștigat alegerile din decembrie 2016, a fost invitat la Vasile Dâncu acasă, acolo unde erau reprezentantii serviciilor, Eduard Hellvig și Florian Coldea si care au făcut presiuni pentru ca Vasile Dâncu să fie numit premier.