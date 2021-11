Liviu Dragnea a făcut o serie de declarații despre legăturile lui Vasile Dîncu cu SRI și a rememorat atât perioada în care a crezut că Dîncu îi este prieten, dar și momentul propunerii acestuia în Guvernul Cioloș.

"Adrian Năstase l-a adus împreună cu Rus și cu domnul Vasile Pușcăș. Acum a fost adus de Ciolacu în conducerea PSD, domnul Dincu. Cine a fost într-un serviciu secret gen SRI, este până la moarte acolo. Coldea, Maior. Oamenii aceștia nu vor rupe niciodată legăturile cu Serviciul de Informații. Există și acum o rețea de foști activiști SRI, oameni de bună credință, cu care Coldea se laudă mereu că influențează. Îl ține și îl hrănește și pe Vasile Dincu.

Am pus mai multe condiții în Guvernul Cioloș. Cioloș venise cu o hârtie și am spus că nu putem să mergem cu așa ceva în Parlament. Una din condiții a fost să nu se desființeze PNDL-ul. Sunt programe care ajută comunitățile locale, încă e nevoie. Condiția a fost să fie cineva acolo care nu e din partea lui Cioloș sau Iohannis și Vasile Dincu nefiind membru PSD, practic am forțat.

A fost în vacanțe, am fost în multe locuri cu Vasile Dincu, am crezut un timp că îmi este foarte bun prieten, se pare că cine este înțepat, virusat cu virusul asta al Serviciilor, la un moment dat ajunge la o linie peste care nu trece", a declarat Liviu Dragnea la Realitatea PLUS.