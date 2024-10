"Marcel Ciolacu a comandat, ca la restaurant, chelnerii l-au servit. Sigur, la prima vedere, ce scrie acolo poate fi adevărat. Doar că CCR nu are competența să judece conduitele unor cetățeni care vor să candideze pentru a le lua acest drept. Oricine are dreptul să conteste orice, inclusiv ordinea constituțională, NATO, UE etc. Probabil că nu vom auzi niciun cuvințel de la ambasada SUA sau de la Comisia Europeană, cum n-au auzit nici cetățenii maghiari până când s-au trezit cu Orban stăpân pe viețile lor.