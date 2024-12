"Nu cred că putem să mai vorbim despre democraţie din data de 6 decembrie. Am fost astăzi la consultări - şi pun în ghilimele. Am fost să îi transmitem lui Klaus Iohannis că mandatul lui s-a încheiat ieri şi că trebuie să-şi dea demisia. A fost o întâlnire scurtă de sub trei minute în care i-am comunicat acest lucru, i-am comunicat că nu mai are nicio legitimitate să poarte consultări, că, potrivit Constituţiei, preşedintele Senatului poate să devină preşedinte interimar", a afirmat Elena Lasconi, duminică, la Parlament, după consultările de la Cotroceni.

Întrebată dacă ia în calcul ca USR voteze un guvern format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi, ea a precizat că situaţia este ciudată.

"Nu vi se pare ciudat, nu vi se pare că este un blestem, am avut nişte alegeri prezidenţiale şi nu s-a schimbat nimic, tot Klaus Iohannis e la Cotroceni şi tot Ciolacu este premier la Guvern, care a băgat aproape ţara în faliment? E absolut incredibil ce se întâmplă, dar eu sunt convinsă că, după Crăciun, după Revelion o să ni se ia această ceaţă şi o să ne trezim şi o să vedem care este adevărul. Nu vreau să vocalizez mai mult pentru că, din păcate, de fiecare dată când am spus ce urmează să se întâmple, s-a întâmplat. Suntem pe cale să pierdem democraţia, suntem într-un război hibrid. Mare atenţie - uitaţi-vă dacă Rusia intervine în alegerile prezidenţiale din România, dar dacă am merge pe principiul care s-a întâmplat pe 6 decembrie, ar trebui anulate şi alegerile parlamentare din România. Pe acelaşi principiu ar fi trebuit anulate şi alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi alegerile prezidenţiale din Republica Moldova şi alegerile parlamentare din Georgia", a mai spus Lasconi.

În legătură cu eventualele demersuri privind revocarea lui Iohannis, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a spus că pentru acest lucru trebuie să existe o majoritate parlamentară. "Noi trebuie să ne concentrăm acum pe campania prezidenţială, nu se pot duce acum două campanii", a adăugat el.

"Obiectivul nostru este să facem o campanie USR, o campanie pentru prezidenţiale cât mai repede, să mergem către popor. (...) A fost o ciuntire a democraţiei, aşteptăm răspunsuri de la instituţiile statului ce s-a întâmplat atunci", a subliniat Moşteanu.

