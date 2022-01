Vremea, pe regiuni



În Banat, în primele două zile vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu o medie a maximelor termice ce se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar a minimelor în jurul a -10 grade. În următoarele trei zile se va încălzi, astfel că, până în data de 28 ianuarie, maximele termice vor atinge în medie 5...6 grade, iar minimele -3...-1 grade. Apoi, din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor termice va avea variaţii între 3 şi 7 grade, iar a minimelor între -4 şi 0 grade.



Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 26 ianuarie - 4 februarie.



Şi în Crişana valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, în 24 şi 25 ianuarie, când la nivelul întregii regiuni, media maximelor va fi de -3...-2 grade, iar a minimelor de -12...-10 grade. Între 26 şi 28 ianuarie se va încălzi, astfel că maximele termice vor atinge în medie 3...5 grade, în timp ce minimele vor fi de -3...-1 grad. Din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză media maximelor termice va avea variaţii între 2 şi 5 grade şi a minimelor între -6 şi -1 grad.



Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 26 ianuarie - 3 februarie.



În Transilvania, în primele trei zile de prognoză vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, cu o medie a temperaturilor maxime de -5...-1 grad şi a minimelor de -16...-10 grade. Apoi, până în data de 28 ianuarie se va încălzi, astfel că media temperaturilor maxime va creşte cu aproximativ 5 grade, iar a minimelor cu 6...7 grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice va oscila între 0 şi 4 grade şi a minimelor între -9 şi -2 grade.



Temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare aproape în fiecare zi.



În Maramureş, în primele două zile, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, cu o medie a maximelor termice în jurul a -5 grade şi a minimelor, în general, de -16...-14 grade. În următoarele trei zile se va încălzi, astfel că, până în data de 28 ianuarie, maximele termice vor atinge în medie 2...3 grade, iar minimele -3...-2 grade. Apoi, din 29 ianuarie şi până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor termice va avea variaţii între -1 şi 3 grade, iar a minimelor între -6 şi -2 grade.



Din data de 25 ianuarie vor fi posibile precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi lapoviţă, aproape în fiecare zi.



Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în Moldova, de la o medie a maximelor termice, de -4 grade şi a minimelor de -10 grade, la începutul intervalului, până la 5...6 grade media maximelor şi -2 grade a minimelor, în jurul datei de 28 ianuarie. În zilele care vor urma, temperaturile maxime vor avea o medie care va avea variaţii între 2 şi 6 grade, iar temperaturile minime o medie, în general, de -5...-1 grad.



Temporar vor fi posibile precipitaţii mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, aproape în fiecare zi.



În Dobrogea, în primele două zile se vor înregistra temperaturi sub cele specifice perioadei, media maximelor va fi de -2 grade, iar a minimelor de -6...-5 grade. Până în jurul datei de 28 ianuarie se va încălzi, astfel că maximele termice vor atinge în medie 5...6 grade, iar minimele -1...0 grade. Ulterior, până la finalul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea variaţii, între 3 şi 6 grade media maximelor şi între -3 şi o grade a minimelor.



Temporar vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-26 ianuarie, precum şi în primele zile ale lunii februarie.



Şi în Muntenia, valorile termice vor fi în creştere, de la o medie a maximelor de -1 grad şi o medie a minimelor de -9...-8 grade, la începutul intervalului, până la valori de 7...8 grade pentru media maximelor şi -3...-2 grade pentru cea a minimelor, în jurul datei de 28 ianuarie. În zilele care vor urma este posibilă, din nou, o uşoară scădere a temperaturilor, astfel că la finalul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 4...6 grade, iar a minimelor de -6...-4 grade.



Până la finalul lunii ianuarie doar izolat vor fi precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie. În primele zile din februarie, va fi posibil ca aria acestora să se extindă.



În Oltenia, până în jurul datei de 28 ianuarie, vremea va fi într-un proces treptat de încălzire. De la o medie a maximelor termice de 0 grade şi a minimelor de -11...-10 grade, în prima zi, se va ajunge la maxime termice care în medie să atingă 7...8 grade şi minime care în medie să fie de -3...-2 grade. În zilele care vor urma nu vor mai fi variaţii semnificative, media maximelor se va situa între 4 şi 7 grade, iar a minimelor între -5 şi -2 grade.



Probabilitatea de precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie va creşte după data de 28 februarie.



La munte, în tot intervalul de prognoză valorile de temperatură se vor menţine negative. Media maximelor termice va avea variaţii între -11 şi -3 grade, iar a minimelor între -18 şi -8 grade. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în primele patru zile. Temporar va ninge în fiecare zi.