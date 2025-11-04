Ordinul prevede înființarea în cadrul fiecărei companii a unei poziții dedicate recrutării de localnici pentru front.

Informația a apărut inițial într-un grup local de discuții dedicat recrutării. Într-un mesaj devenit public, o persoană scria: „Colegi, ne puteți recomanda recrutori pentru candidații la Serviciul Militar Special? Am primit ordin să căutăm...”.

Ulterior, conducerea unei firme din Irkutsk a confirmat că a fost obligată să angajeze persoane care să „caute oameni pentru SVO” (Operațiunea Militară Specială - adică războiul din Ucraina). Antreprenorii au precizat că măsura a fost impusă printr-o decizie a unui „grup operativ”. Publicația IB susține că nerespectarea ordinului ar atrage consecințe, fără a detalia natura sancțiunilor. Totodată, sursa notează că majoritatea companiilor de construcții din oraș sunt „fie direct, fie prin intermediul rudelor, integrate în structurile primăriei și ale consiliului municipal”.

Recrutări similare în regiunea Moscovei

Situația nu se limitează la Irkutsk. Anunțuri similare au început să apară pe platforma de angajări hh.ru și în regiunea Moscovei, scrie presa rusă. Organizația autonomă non-profit pentru dezvoltare urbană, Gormoststroitreust, caută „recruiteri” care să atragă candidați pentru serviciul contractual în armata rusă. Potrivit descrierii postului, fiecare persoană care semnează un contract cu Ministerul Apărării va primi o plată de 100.000 de ruble.

Companii private implicate în recrutare încă din 2023

Practica de a implica firme private în recrutare nu este nouă. Încă din 2023, mai multe companii rusești au început să caute persoane dispuse să participe la război, deși nu aveau legătură oficială cu Ministerul Apărării. Potrivit publicației Verstka, cel puțin cinci firme — Star-Remstroy, Politechstroy, compania de securitate privată AKM-Profi, Legion Group și PTB Transbezopasnost-Center — recrutau deschis voluntari pentru front.

Aceste companii promiteau plăți suplimentare din fonduri proprii celor care acceptau să se înroleze. În paralel, Primăria Moscovei ar fi cerut dezvoltatorilor din capitală să trimită muncitori ca voluntari în Ucraina, în schimbul unor contracte cu autoritățile.

Presiune sistematică asupra mediului privat

Conform relatărilor, fenomenul din Irkutsk și Moscova arată că recrutarea pentru front se extinde tot mai mult în sfera civilă, prin implicarea companiilor care nu au nicio legătură cu armata. Ordinul de a crea posturi interne de recrutare în întreprinderi de construcții a fost prezentat ca o măsură administrativă obligatorie, iar surse locale au sugerat că refuzul ar putea fi interpretat drept nesupunere față de autorități.

Deocamdată, nici administrațiile regionale, nici Ministerul Apărării nu au oferit o reacție oficială la aceste informații.

