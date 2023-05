Investigația dosarului instrumentat de Parchetul European privind achiziția uriașă de vaccinuri împotriva covid-19 va fi una de durată, susține Laura Codruța Kovesi. Șefa procurorilor europeni anunță că dosarul este unul complex și a fost deschis după ce s-au primit mai mult plângeri de la cetățenii UE.

„Este un dosar complex, se lucrează în dosar, dar trebuie să luăm în considerare faptul că anumite activități s-au derulat pe teritoriul unor state care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Statele Unite este unul dintre ele și atunci, cu siguranță, va dura această investigație.

Am primit foarte multe plângeri, sute de plângeri am primit de la cetățeni din diverse state membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România și am înregistrat aceste plângeri din diverse state ale UE”, a spus Laura Codruța Kovesi.