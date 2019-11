Klaus Iohannis: "Vă garantez că vom merge spre mai bine, dacă mă votați. Fără mine, statul de drept se rupea"

2019-11-19 21:59:15 Fara alogeni in functii publice ! Fara neocomunismul ue !

Iohannis, acest Fujimori corupt și trădător al României Posted by justitiarul 1 hour ago Nu știu dacă vă consolează cu ceva, dar nu suntem chiar singurii din lume care am acceptat să fim conduși de un minoritar etnic și corupt până în măduva oaselor: trafic internațional de copii, furt de case prin uz de fals, șef al mafiei imobiliare sibiene și retrocedări frauduloase prin abuz de putere și incompabilitate, el retrocedând, ca primar, imobile către un o.n.g. (FDGR) condus tot de de el, după ce acesta s-a declarat oficial, prin instanța de judecată, succesor al unei organizații hitleriste din Al Doilea Război Mondial! ... http://www.justitiarul.ro/iohannis-acest-fujimori-corupt-si-tradator-al-romaniei/ UN CAZ SCOALA, UN EXEMPLU PENTRU CEI CARE “AU INDRAGIT STRAINII”, IN CARE VEDEM CUM IUDEOMASONII OCUPA INSTITUTIILE UNUI POPOR CU ALOGENII LOR, CA LUPII LA OI ! TRANSFORMANDU-L IN POPULATIE, MANIPULAT SI BATJOCORIT CU “ALEGERILE” LOR, ADUCAND LA “VOT”, POPULATIA SPALATA PE CREIER SA ALEAGA INTRE DOUA RELE, RELELE LOR : DOI CORUPTI, CONTROLABILI, SANTAJABILI, UNUL ALOGEN, ALTUL COADA DE TOPOR…SAU DE CE NU, SA SE IMPLINEASCA CULMEA INDOBITOCIRII SI SPALARII PE CREIER : DOI ALOGENI…PENTRU CA AUTOHTONII SANT, NU-I ASA : “CORUPTI”, “HOTI”, VAI DE EI….SI LE TREBUIE “JUSTITE INDEPENDENTA” SI STAT DE “DREPT”, DAR NUMAI “JUSTITEA” AVIZATA SI PREMIATA DE AMBASADELE LOR, SI NUMAI STATUL LOR DE “DREPT”, ALTFEL NU…CA NU MAI E “DEMOCRACY” SI…”VIN RUSII”…!