Preşedintele Klaus Iohannis transmite condoleanţe familiilor victimelor şi însănătoşire grabnică celor răniţi în accidentul rutier din Italia.

„Sunt profund întristat de teribilul accident din Mestre, Italia. Sincere condoleanţe familiilor victimelor şi însănătoşire grabnică celor răniţi. Suntem alături de toţi cei afectaţi în aceste momente dificile", a scris preşedintele Klaus Iohannis, miercuri, pe platforma X, fostă Twitter

Deeply saddened by the terrible accident in #Mestre 🇮🇹. My heartfelt condolences to the families of the victims and speedy recovery to the wounded. We 🇷🇴 stand by all those affected in these difficult moments.