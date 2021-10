"Există unii, iar eu fac parte dintre aceştia, există cei care sunt de părere că trebuie să strângem rândurile. Uniunea Europeană trebuie să treacă printr-o integrare profundă, fapt care s-a văzut foarte clar", a spus Iohannis, potrivit traducerii oficiale, relatează Agerpres.

Şeful statului a detaliat că "pe de o parte, unii îşi doresc o integrare mai profundă", iar alţii zic "Uniunea e ceva simpatic'".



"Dar să nu întrecem măsura. Să facem un pas înapoi şi fiecare să îşi rezolve problemele naţionale şi de fapt noi să ne rezumăm, plus, minus, la piaţa internă comună şi cam atât. Acestea sunt o abordare şi o logică pe care eu nu le împărtăşesc. Eu zic că Uniunea Europeană ar trebui să treacă printr-un proces de integrare mai profundă. Vrem să avem o acţiune comună împreună, dar nu vrem să ne izolăm", a arătat Iohannis.



În context, el a arătat că, în opinia sa, aderarea ţărilor candidate din Balcanii de Vest ar trebui accelerată: "Noi avem acum candidaţi în Balcanii de Vest, sunt state candidate care aşteaptă să se întâmple ceva. În opinia mea, procesul merge cam lent. Eu zic că integrarea ar trebui grăbită".



Iohannis a vorbit de vecinii României - Ucraina şi Moldova - ca de "state care vor să nişte nişte lucruri împreună cu noi".



"Din păcate, sunt însă şi vecini cu care nu avem relaţii atât de bune, dar izolarea eu zic că nu este niciodată o soluţie", a adăugat şeful statului.



Totodată, Iohannis a spus că "încet, dar sigur reuşim să construim ceea ce se numeşte o politică externă comună".



"Să luăm exemplul clasic - Siria. Acolo e război de zece ani. Şi cine a lipsit acolo 100%? Uniunea Europeană. Nu se poate aşa. Noi trebuie ca în vecinătatea noastră nu doar să ţinem discursuri, ci trebuie să şi fim prezenţi. Acolo am ajutat, dar se putea şi mai mult. Ar fi trebuit să spunem mai multe acolo, să fim prezenţi", a subliniat Klaus Iohannis.



Întrebat despre "un vecin care are uneori atitudine antieuropeană şi care pune sub semnul întrebării frontierele Trianonului": "Este puţin ca într-o familie, unde cei mai mulţi, la întâlnirea de familie, au un văr de-al doilea, de-al treilea, care din cinci în cinci minute calcă în străchini. Oricum, nu îl dăm afară, că e rudă. Încercăm să îi mai dăm lecţii, să-l integrăm, să-l liniştim, asta este reţeta, cred. Eu nu susţin ideea de eliminare, de înlăturare din organizaţie. Pedepsele de aşa natură nu aduc rezultatele scontate de mulţi. Cred că trebuie să le spunem foarte clar acestor oameni în faţă care sunt aşteptările şi să continuăm procesul".



Făcând referire la contextul istoric legat de Trianon, șeful statului a adăugat: "Şi pe mine mă enervează afirmaţiile despre Trianon. Eu sunt preşedintele statului, eu sunt din Transilvania, noi am decis prin vot popular că vrem să aderăm la România. Nu am furat nimic de la nimeni. A fost dreptul nostru de autodeterminare. Transilvania aşa a devenit parte a României (...) Retroactiv nu vrea nimeni să pună sub semnul întrebării nişte procese istorice. Poate că asta fac nişte populişti, dar populiştii există în Europa şi cred că ei nu pot fi combătuţi decât de rezultate".