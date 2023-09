„Discuţie substanţială astăzi la New York, în marja dezbaterilor generale din sesiunea UNGA 78, cu preşedintele Republicii Kazahstan, Kasîm-Jomart Tokaev, cel mai important partener economic al nostru din Asia Centrală, privind paşii concreti pentru stimularea comerţului, cooperării energetice şi conectivităţii, inclusiv prin portul Constanţa”, a scris Klaus Iohannis, marţi pe platforma X.

Substantial discussion today in New York, on the margins of #UNGA78, with President @TokayevKZ of #Kazakhstan🇰🇿, our most important economic partner in #CentralAsia, on concrete steps to boost our trade, energy cooperation & connectivity, including through the Port of #Constanta. pic.twitter.com/vVer9LexLf