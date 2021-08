„Din păcate, şi şcoala va începe pentru al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. Experienţa anului trecut ne-a arătat că este deosebit de important ca procesul educaţional să se desfăşoare cât mai mult cu prezenţă fizică, desigur, în condiţii de siguranţă sanitară sporită, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Accesul limitat la educaţie are efecte negative semnificative în primul rând pentru generaţiile tinere, private de o dezvoltare normală atât în planul formării de competenţe, cât şi în cel al interacţiunii umane. Se poate ajunge chiar să aibă consecinţe dramatice pe termen mediu şi lung pentru viitorul nostru, al tuturor.

Din experienţa primului an de pandemie a reieşit fără echivoc că învăţământul online nu poate suplini integral forma clasică de învăţământ, cu prezenţă fizică. Cel mult, poate funcţiona ca soluţie temporară, provizorie, atunci când situaţia epidemiologică este deosebit de gravă. Rămâne, aşadar, o prioritate zero obiectivul de a asigura o educaţie de calitate pentru cât mai mulţi dintre elevi, deşi criza sanitară nu s-a încheiat încă.

Este motivul pentru care şcolile se vor deschide pe 13 septembrie şi vor funcţiona cu prezenţa fizică a tuturor preşcolarilor şi elevilor, bineînţeles cu respectarea strictă a normelor de protecţie – mască, distanţare, aerisirea sălilor de curs. Câtă vreme incidenţa din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitori, vom avea toţi copiii în sălile de clasă. Dacă se depăşeşte acest prag, şcolile trec în online în respectiva localitate”, a declarat Klaus Iohannis.