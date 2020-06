Klaus Iohannis, APEL către parlamentari: ”Fiți responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament”

”Nu avem o scădere semnificativă a numărului de cazuri noi. Avem încă 150 de persoane în medie la terapie intensivă. Se impune prelungirea stării de alertă. Vor fi mai puține restricții, mai simplu, dar nu se poate continuia fără starea de alertă”, a spus, marți, Klaus Iohannis.

”Mă adresez parlamentarilor, care trebuie să dezbată: Fiți responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dacă sprijiniți guvernul, putem controla eficient această răspândire a epidemiei.

Subliniez expres că Guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a epidemiei.

Ați văzut un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra: fără aceste măsuri am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus din timp aceste măsuri ne-a permis să controlăm epidemia. Stimați parlamentari, nu puneți acum sub semnul întrebării aceste măsuri care s-au dovedit corecte”, a fost îndemnul președintelui.