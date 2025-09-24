Întrebat, într-un interviu, dacă Bolojan a amenințat cu demisia, Kelemen a răspuns categoric: „Nu, nu, deloc. Nici n-a fost pusă problema. Am citit și în presă, dar haideți să clarificăm”.
Referitor la o eventuală discuție cu președintele Nicușor Dan pe acest subiect, Kelemen a declarat: „Nu, n-am discutat deloc. De CCR n-am discutat”.
În privința configurației coaliției, întrebat dacă UDMR ar face parte dintr-un alt guvern, Kelemen a explicat că există mai multe posibilități matematice: „Fără noi, fără USR, cu PSD, PNL, UDMR sau PSD, PNL, USR se poate forma o majoritate foarte mică”.
Kelemen Hunor: Criza politică nu va exista
Întrebat dacă o eventuală plecare a lui Bolojan ar însemna o criza politică în România, Kelemen a spus că refuză să intre în speculații, fiindcă nu se pune problema plecării lui Ilie Bolojan.
Referitor la o eventuală criză politică, președintele UDMR a negat această posibilitate: „Criză politică nu va exista. Noi avem o criză bugetară, avem o criză de credibilitate, dar criză politică nu vom avea”.
Întrebat cum poate fi redobândită credibilitatea, a răspuns: „Printr-o guvernare corectă și justă și prin sinceritate”.