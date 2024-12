Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că dacă ar fi în locul președintelui Klaus Iohannis, al cărui mandat i se termină pe 21 decembrie, i-ar lăsa interimar atribuțiile prezidențiale noului lider al Senatului, până la viitoarele alegeri prezidențiale.

„Eu, dacă aș fi, dar nu sunt, în locul președintelui Iohannis, în momentul în care pe 21-22 Senatul României are un președinte ales, l-aș lăsa pe președintele Senatului să preia interimar atribuțiile prezidențiale. Dar nu am discutat cu nimeni, nu fac nicio propunere. Trebuie să înțelegeți că asta e părerea mea personală, nu sunt în situația să îi fac eu o propunere președintelui Iohannis, e un om responsabil. Nu am nicio vendetă cu președintele Iohannis, i se termină mandatul și nici nu vreau să-l critic, gata, s-a terminat din punctul meu de vedere acest episod, dar eu asta aș face în locul lui. Nu știu cine va fi președintele Senatului, încă n-au început discuțiile. Poate să fie PSD-ul la șefia Senatului sau poate să fie PNL-ul”, a declarat liderul UDMR.

După anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, Klaus Iohannis a declarat la Cotroceni că nu va pleca momentan de la Cotroceni.

„În Constituţia României citim la articolul 83 alineatul 2: preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de preşedinte nou ales. Concluzie: eu rămân în mandat până când va fi ales un nou preşedinte al României. Când noul preşedinte va depune jurământul, eu voi pleca de aici”, a spus şeful statului.

Ulterior, CCR a apreciat în hotărârea privind anularea procesului electoral că preşedintele României în funcţie „exercită mandatul până la depunerea jurământului de preşedintele nou-ales”, invocând complexitatea şi durata operaţiunilor electorale.