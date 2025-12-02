”Vom discuta în săptămâna viitoare. În această săptămână nu avem şedinţa coaliţiei. Săptămâna trecută s-a stabilit că după alegerile din Bucureşti ne vom întâlni şi trebuie să ieşim din acest impas cu reforma pe administraţia locală şi centrală. Dacă nu reuşim să facem acest pas în decembrie, e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislaţia actuală”, a spus Kelemen Hunor, la un post de televiziune, despre tăierile de cheltuieli cu salariile în administraţia centrală şi locală, reformă blocată la nivelul coaliţiei.

Liderul UDMR a explicat că, ”dacă construim pe legislaţia actuală, înseamnă că şi pe administraţia centrală, dar mai ales pe administraţia locală, tu trebuie să stabileşti anvelopa salarială pe plafoanele existente din Legea 63/2010”.

”Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislaţia, nu putem construim un buget diferit decât am avut în 2025. De aceea, eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuţii Oricum, în acest moment, e o critică din partea mea către noi înşine, părem ca o coaliţie politic impotentă. Deci, pur şi simplu, de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit sursei.