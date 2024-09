Catherine, prințesa de Wales, a anunțat luni, printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, că a încheiat cu succes ședințele de chimioterapie.

Călătoria ei personală, care a durat nouă luni, a fost descrisă ca fiind "incredibil de grea" pentru întreaga familie.

Momentul în care viața se schimbă radical poate fi cutremurător, iar Prințesa a subliniat importanța găsirii unei căi prin "apusurile furtunoase" ale bolii. În aceste clipe, iluziile despre controlul pe care credem că îl avem asupra vieții dispar, lăsând loc unei introspecții profunde.

Prințesa a vorbit despre cum experiența de a lupta împotriva cancerului te provoacă să îți înfrunți vulnerabilitățile, o lecție pe care mulți nu o învață decât în fața unei crize. Aportul acestei perspective asupra vieții reînvie în noi dorința de a aprecia micile bucurii, cele care, de cele mai multe ori, sunt considerate de la sine înțelese. Dragostea și sprijinul celor dragi devin un far călăuzitor în întunericul suferinței.

Mesajul său de recunoștință pentru toate lucrurile simple și esențiale din viață este un apel la conștiință. Într-o lume care adesea valorizează succesul material și viteza, a privi spre rădăcini mai profunde ale fericirii poate fi o revelație. Simplul fapt de a iubi și de a fi iubit devine un dar prețios:

„Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, nu pot să vă spun ce ușurare este să am terminat în sfârșit tratamentul cu chimioterapie.

Ultimele nouă luni au fost incredibil de grele pentru noi ca familie. Viața așa cum o știți se poate schimba într-o clipă și a trebuit să găsim o modalitate de a naviga prin apele furtunoase și drumul necunoscut.

Călătoria împotriva cancerului este complexă, înfricoșătoare și imprevizibilă pentru toată lumea, în special pentru cei mai apropiați.

Cu umilință, te aduce și față în față cu propriile tale vulnerabilități într-un mod pe care nu l-ai mai gândit până acum și, odată cu asta, o nouă perspectivă asupra tuturor.

Această perioadă mi-a amintit mai presus de toate lui William și mie să reflectăm și să fim recunoscători pentru lucrurile simple, dar importante din viață, pe care mulți dintre noi le considerăm adesea de la sine înțeles. Pur și simplu a iubi și a fi iubit.

Să fac tot ce pot pentru a rămâne fără cancer este acum punctul meu de interes. Deși am terminat chimioterapia, drumul meu către vindecare și recuperare completă este lung și trebuie să continui să iau fiecare zi așa cum vine.

Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare să mă întorc la serviciu și să mai asum câteva angajamente publice în lunile următoare, când pot.

În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat înainte să intru în această nouă fază de recuperare cu un reînnoit sentiment de speranță și apreciere a vieții.

William și cu mine suntem atât de recunoscători pentru sprijinul pe care l-am primit și am atras o mare putere de la toți cei care ne ajută în acest moment. Bunătatea, empatia și compasiunea tuturor au fost cu adevărat umilitoare.

Tuturor celor care își continuă propria călătorie împotriva cancerului – rămân alături de voi, cot la cot, mână în mână. Din întuneric, poate să iasă lumină, așa că lăsați acea lumină să strălucească”, a fost anunțul Prințesei de Wales pe rețeaua X.

