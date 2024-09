Un alt aspect esențial de luat în considerare este că o casă de vacanță pe o insulă poate însemna o viață mai relaxată și o evadare din agitația orașului, dar vine și cu provocările sale. Accesul la anumite servicii, precum sănătatea sau educația, poate fi mai limitat, iar transportul poate necesita timp suplimentar și resurse financiare. În plus, trebuie să te gândești și la cum îți vei petrece timpul liber acolo, de la activități recreative la explorarea naturii, deoarece toate aceste aspecte contribuie la valoarea generală a investiției tale. Astfel, pentru a te bucura de o experiență plăcută și fără griji, este important să iei în calcul toate aceste detalii înainte de a face pasul final.

De aceea, am făcut o analiză a celor mai accesibile, în același timp fermecătoare 20 de insule din lume , dar și a posibilelor costuri ascunse de care trebuie să ții cont:

1. Insula Ischia (Italia) este o alternativă mai ieftină la Capri, cu peisaje frumoase și ape termale.

2. Insula Brac (Croația) este o insulă mai puțin cunoscută față de Hvar, dar cu prețuri mult mai accesibile.

3. Insula Creta (Grecia) este cea mai mare insulă a Greciei și are o gamă variată de opțiuni imobiliare. Unul dintre avantajele de care trebuie să ții cont este că are aeroport.

4. Insula Madeira (Portugalia) are o climă plăcută și peisaje montane care o fac o destinație populară, dar relativ accesibilă.

5. Insula Korcula (Croația) este inedită, remarcându-se prin faptul că este o insulă liniștită, cu multă istorie și prețuri mai mici față de destinațiile turistice populare.

6. Insula Gozo (Malta) este o insulă mică, parte a arhipelagului maltez, cu prețuri atractive și un stil de viață liniștit.

7. Insula Phu Quoc (Vietnam) este o destinație emergentă în Asia de Sud-Est, cu prețuri încă accesibile la proprietăți.

8. Insula Lefkada (Grecia) are un as în mânecă: este legată de continent printr-un pod, în plus oferă acces ușor și prețuri mai mici comparativ cu alte insule grecești.

9. Insula Sardinia (Italia) are prețuri mai bune, în general partea sudică a Sardiniei este mai puțin dezvoltată și are prețuri mai accesibile.

10. Insula Zanzibar (Tanzania) este o destinație exotică, cu o climă plăcută, prețuri accesibile și o piață imobiliară în creștere.

11. Insula Gran Canaria (Spania) este una dintre Insulele Canare, cu un cost al vieții relativ scăzut și multe proprietăți disponibile.

12. Insula Roatan (Honduras) este foarte populară printre expați, cu costuri de trai și imobiliare relativ scăzute.

13. Insula Bali (Indonezia) oferă și acel vibe de destinație turistică, cu toate acestea, Bali încă oferă unele oportunități bune de investiții în imobiliare.

14. Insula Koh Samui (Thailanda) este o insulă thailandeză bine cunoscută, dar care oferă și opțiuni accesibile.

15. Insula Paros (Grecia) este mai puțin faimoasă față de renumitele și luxoasele Mykonos sau Santorini. Avantajul este că pentru același peisaj spectaculos, Paros oferă prețuri mai accesibile.

16. Insula Lombok (Indonezia) este o alternativă la Bali, cu prețuri mult mai scăzute și o dezvoltare în creștere.

17. Insulele Tahiti (Polinezia Franceză) are prețuri mai mici față de insulele vecine Bora Bora sau Moorea.

18. Insula Palawan (Filipine) este considerată una dintre cele mai frumoase insule din lume, dar cu prețuri încă accesibile.

19. Insula Lesbos (Grecia) este o insulă mare și puțin turistică, cu proprietăți imobiliare la prețuri bune.

20. Insula Dominica este o insulă din Caraibe mai puțin vizitată de turiști și are cu prețuri imobiliare atractive.

Money.ro a analizat costurile necesare achiziționării unei locuițe în aceste locuri exotice, iar prețurile pot fluctua din cauza diverselor variabile, precum locația, dimensiunea proprietății, proximitatea față de facilități, cererea locală, reglementările guvernamentale și situația generală a pieței imobiliare. În general, chiar și pe aceste insule mai accesibile financiar, prețurile pot începe de la câteva zeci de mii de euro și pot ajunge până la câteva sute de mii de euro. Iată câteva estimări aproximative pentru anul 2024:

1. Ischia, Italia

Prețuri: 150.000 – 300.000 EUR pentru o casă mică sau un apartament.

2. Brac, Croația

Prețuri: 100.000 – 250.000 EUR pentru o casă de vacanță simplă sau un apartament.

3. Creta, Grecia

Prețuri: 80.000 – 200.000 EUR pentru un apartament sau o casă mică.

4. Madeira, Portugalia

Prețuri: 100.000 – 250.000 EUR pentru o casă de vacanță sau un apartament.

5. Korcula, Croația

Prețuri: 120.000 – 220.000 EUR pentru o casă tradițională sau un apartament.

6. Gozo, Malta

Prețuri: 150.000 – 300.000 EUR pentru o casă de vacanță sau un apartament.

7. Phu Quoc, Vietnam

Prețuri: 50.000 – 150.000 EUR pentru o casă mică sau un apartament.

8. Lefkada, Grecia

Prețuri: 100.000 – 200.000 EUR pentru o casă de vacanță simplă.

9. Sardinia, Italia

Prețuri: 100.000 – 250.000 EUR în partea sudică a insulei.

10. Zanzibar, Tanzania

Prețuri: 50.000 – 150.000 EUR pentru o proprietate simplă.

11. Gran Canaria, Spania

Prețuri: 100.000 – 200.000 EUR pentru un apartament sau o casă mică.

12. Roatan, Honduras

Prețuri: 70.000 – 200.000 EUR pentru o casă de vacanță sau un apartament.

13. Bali, Indonezia

Prețuri: 50.000 – 200.000 EUR pentru o casă mică sau un apartament.

14. Koh Samui, Thailanda

Prețuri: 100.000 – 300.000 EUR pentru o casă de vacanță.

15. Paros, Grecia

Prețuri: 120.000 – 250.000 EUR pentru o casă de vacanță.

16. Lombok, Indonezia

Prețuri: 50.000 – 150.000 EUR pentru o casă simplă.

17. Tahiti, Polinezia Franceză

Prețuri: 150.000 – 300.000 EUR pentru o casă mică sau un apartament.

18. Palawan, Filipine

Prețuri: 70.000 – 200.000 EUR pentru o casă de vacanță.

19. Lesbos, Grecia

Prețuri: 80.000 – 200.000 EUR pentru o casă de vacanță sau un apartament.

20. Dominica

Prețuri: 100.000 – 250.000 EUR pentru o casă de vacanță simplă.

