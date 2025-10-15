Profesorul Mircea Oprean, ginerele fostului cuplu prezidențial, a cerut reluarea procesului din 25 decembrie 1989, considerând că sentința pronunțată atunci a fost ilegală și lipsită de probe. Tribunalul Militar Extraordinar, care i-a condamnat la moarte pe cei doi, a fost acuzat de Oprean că a încălcat grav procedurile penale.

Contestarea unei execuții fulgerătoare

Mircea Oprean, fostul soț al Zoei Ceaușescu, a declarat în fața instanței militare că execuția socrilor săi, desfășurată la Târgoviște în ziua de Crăciun 1989, s-a făcut fără drept de apel. Pe 24 iulie 2024, el a depus o acțiune la Curtea Militară de Apel, solicitând rejudecarea procesului care a dus la moartea celor doi conducători ai României comuniste. Judecătorii militari au decis inițial să își decline competența către instanțele civile, însă conflictul juridic a fost tranșat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit că magistrații Curții Militare sunt cei care trebuie să judece cererea. După trei înfățișări, verdictul a fost pronunțat: solicitarea a fost respinsă.

Hotărârea instanței militare

Decizia Curții Militare precizează: „I. În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea – Ioan privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.409 Cod procedură penală. Cu recurs în 48 de ore de la pronunțare. II. Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul Oprean Ioan – Mircea împotriva sentinței penale nr.1 din data de 25 decembrie 1989, a Tribunalului Militar Teritorial București, pronunțată în dosarul nr.1/753/1989. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”. Astfel, încercarea lui Mircea Oprean de a obține rejudecarea a fost respinsă definitiv.

Demersuri paralele: încercarea de reconstituire a dosarului pierdut

În aceeași zi de 24 iulie 2024, la aceeași Curte Militară de Apel, Mircea Oprean a introdus o altă cerere – de data aceasta privind reconstituirea dosarului original al procesului Ceaușeștilor. Ginerele fostului lider comunist a susținut că dosarul nr. 1/1989 al Tribunalului Militar Excepțional a dispărut imediat după redactarea sentinței semnate de judecătorul Gică Popa, la începutul lunii ianuarie 1990.

Procesul de o oră și 20 de minute care a schimbat România

În decembrie 1989, soții Ceaușescu au fost judecați în garnizoana unei unități militare din Târgoviște. Procesul a început la ora 13:20 și s-a încheiat în jurul orei 14:40. Capetele de acuzare formulate de procurori au fost: genocid – peste 60.000 de victime, subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și distrugerea bunurilor obștești, subminarea economiei naționale și tentativa de fugă din țară, bazată pe presupuse fonduri de peste un miliard de dolari depuse în străinătate.

Acuzațiile, contestate de ginerele cuplului dictatorial

Mircea Oprean a susținut în instanță că niciuna dintre aceste acuzații nu a fost dovedită și că procesul a fost marcat de abateri grave de la normele legale. Printre neregulile semnalate se numără lipsa unui act de sesizare și neînregistrarea acestuia, faptul că inculpaților nu li s-a comunicat actul de sesizare, absența unei anchete penale și a unei expertize psihiatrice, inexistența unui termen de judecată, imposibilitatea alegerii apărătorilor, lipsa termenului de apel și a judecării acestuia. De asemenea, Oprean a invocat faptul că legea de la acea dată nu permitea executarea pedepsei capitale mai devreme de zece zile după rămânerea definitivă a hotărârii.

Miza ascunsă a redeschiderii dosarului Ceaușescu

Istoricul Alexandru Groza a explicat, într-o declarație pentru TVR Info, că demersul lui Mircea Oprean ar avea o miză patrimonială: „E vorba de un motiv pecuniar. Necesitatea de a reintra în posesia bunurilor avute de familia Ceaușescu la momentul din 1989.” Mircea Oprean a recunoscut, la rândul său, că are în continuare în proprietate mai multe obiecte de valoare: „Mai am tablouri, tablouri chiar valoroase, pe care procuratura a zis că alea sunt din infracțiune. Alea pe care mi le-a dat nu sunt din infracțiune. Nu știu cum și-a dat seama.”

