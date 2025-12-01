Cu o pălărie uriașă galbenă, a fost probabil singurul demnitar vizibil de la mare distanță. Iulia Scântei are o avere uriașă; o colecție de ceasuri de 75.000 de euro, bijuterii, haine și obiecte de artă de peste 100 de mii de euro.

La bănci are nu mai puțin de 13 conturi, iar din indemnizația de judecător CCR a încasat aproximativ 82.000 de euro.

Judecătoarea cu o avere imensă a purtat o pălărie uriașă

Parada militară organizată de Ziua Naţională a României a adunat, ca în fiecare an, mii de oameni în marile oraşe ale ţării. Spectacolul cel mai amplu a avut loc însă la Bucureşti, unde tehnica militară şi dispozitivele Armatei Române au defilat pe sub ochii conducerii statului şi ai publicului. În rândul oficialilor prezenţi, o apariție a ieşit imediat în evidenţă: o doamnă cu o ţinută vibrantă şi o pălărie galbenă accesorizată cu tricolor.

Prezenţa sa, neobişnuită în contrast cu sobrietatea generală, a generat numeroase întrebări: cine este femeia care a atras instantaneu atenția camerelor?

Persoana în cauză este Iulia Scântei, judecătoare în cadrul Curţii Constituționale a României. Aflată în prima linie a oficialilor invitaţi, la doar câțiva metri de președintele României, de premierul Ilie Bolojan şi de mulți alții.

Deşi pălăria galbenă decorată cu drapelul naţional a fost centrul atenției, Scântei a păstrat o atitudine rezervată, preferând discreția în ciuda vizibilităţii oferite de poziţia ocupată.