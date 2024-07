"Bine v-am gasit la Culisele Statului Paralel. Așa cum v-am promis, am să mă ocup intens in aceasta vara si in aceasta toamna de Mircea Geoană. M-a dat în judecată de curand, pentru că probabil a aflat sau se asteapta ca mizeriile din trecutul sa fie scoase la suprafata de mine. Pentru ca miile de oameni care lucreaza pentru domnia sa la mine nu au reusit sa ajunga si sa imi inchida gura, asa cum nu au reusit niciunul dintre cei despre care am vorbit aici la Culisele Statului Paralel. Eu pe domnul Geoana l-am cunoscut extrem de bine. M-a intrebat printr- un prieten comun, la un moment dat, ce am cu el. Nu am o chestie personala cu el. Dar l-am cunoscut asa cum este. Si este datoria mea, asa cum am facut si cu Liviu Drgnea, si cu Viorica Dancila, si cu Victor Ponta, si cu toti oamenii cu care am lucrat, sa spun adevarul. Nu am lucrat multa vreme cu domnul Geoana, pentru ca imediat cum a venit la partid, eu fiind insarcinata, m-a dat afara. Nu-i port pica pentru asta. Dar asta arata caracterul domniei sale, pentru ca se uita cu zambetul pe bue, imi aduc aminte, ne-am intalnit la Parlament in lift, eram insarcinata, si ma inytreba ce fac, stiind clar ce a facut domnia sa. Nu avea nicio obligatie fata de mine, dar din toti oamenii pe care i-a gasit la partid cand a preluat partidul am fost prima pe care am dat-o afara. Repet: nu-i port pica, dar adevarul trebuie scos la lumina. Si stiti de ce? Pentru ca domnul Geoana, in ultima pelrioada, si el, si prin intermediul sustinatorii sai, si prin intermediul celor care baga bani multi, foarte multi, in campania domniei sale, lucru care, de altfel s-a intamplat si in trecut, incearca sa spuna ca domnia sa este independent, pca reprezinta viitorul. Nu, nu reprezinta viitorul. Mircea Geoana reprezinta trecutul. ", a spus jurnalista Anca Alexandrescu, in debutul emisiunii Culisele Statului Paralel.

- Nu mi-a fost usor sa va conving sa veniti. Ati trecut prin niste momente cumplite, inclusiv dupa ce a fost intamplarea din Moldova, a trebuit sa parasiti casa cu cupolul.

- Da, pentru ca pe sotul meu l-au luat efectiv din trafic, a fost rapit de fapt de angajati ai Ministeryului de Interne din Moldova si cu anumiti oameni din servicii. Pur si simplu fost rapit, nu i s-a respectat nici macar dreptul, eu aau spus ca il expulzeaza, si au dat o ordonanta pentru aceasta expulzare, care putea fi atacata, trebuia fi judecata in 5 zile, nu s-a intamplat treaba asta nici pana astazi. Acea ordonanta si recursul, a fost declarat secret de stat

- Mi-ati povestit ca efectiv a trebuit sa parasiti casa, nu ati putut sa va luati aproape pnimic de acolo

- Nu, pentru ca eu am venit la Bucuresti ijn conditiile astea. Iar acolo un angajat al lui, pe numele Vladislav Belescu a furat din casa aproape tot . Am depus plangeri peste tot A trecut mai bine de un an, niciun raspuns, aceasta este Republica Moldova si regimul Maiei Sandu.

- Cristi, la mine in emisiune, a facut niste dezvaluiri, am tras amandoi cu foarte multe dosare, ne-au dat in judecata foarte mult pentru dezvaluirile pe care le-a facut si in cartile pe care le-a publicat. Insa in mai multe episoade a povestit despre relatia foarte apropiata pe care ati avut-o cu familia Geoana. Cum v-ati cunoscut cu familia Geoana?

- Sotul meu s-a cunoscut inainte, prin anul 2002 a fost la New York, Mircea Geoana era ministru de Externe, atunci s-au cunoscut. Dupa care in 2005, dupa ce Mircea Geoana a ajuns presedinte la PSD, nasul nostru, domnul Alexandru Atanasiu, a dat o masa la restaurant unde a fost invitat Mircea Geoana. Si acolo sotul meu l-a cunoscut, au vorbit mai mult, si Mircea Geoana i-a spus direct ca toata comunicarea lor se va face ăprin intermediul lui Ion Bazac. Si de atunci noi am inceput sa dezvoltam o prietenie foarute stransa cu familia Bazac. Iar eu personal pe domnul Geoana l-am cunoscut in anul 2008 Noi am avut o prietenie cu familia Geoana la modul ca ne vedeam foarte des, luam masa, toate vacantele le faceam impreuna, in perioada despre care vorbim.

- S-a speculat foarte mult despre cum a facut Cristian Rizea bani. Cand m-am intalnit cu dumneavoastra mi-ati spus ca la momentul la care a intrat in politica dumneavoastra aveati foarte multi bani. De unde?

- Din afaceri imobiliare. Deci inainte de a face politica, sotul meu a facut afaceri imobiliare. Ca asa s-a spus si de masina Ferrari, pe care o luase in leasing. Si l fel, inainte de a fi in politica o luase. Dar presa a schimbat momentul. Banii cam de acolo veneau la momentul acela, despre care vorbim. Erau banii nostri, s-au dat din cont.

- Ati inceput o relatie cu familia Bazac. Din ce mi-ati relatat, si o sa vreau sa spuneti si public si aveti si dovezi, pentru ca toate platile s-au facut prin banci, prin familia Bazac vi se transmiteau de catre familia Geoana diverse dorinte. Faceati vacante impreuna unde?

- Noi eram deja in Monaco in vacanta si l-am invitat pe domnul Geoana cu familia acolo

- V-au cerut ei sau a fost initiativa dumneavoastra?

- A fost si initiativa noastra, a pornit de la o masa unde eram cu familia Bazac si am discutat ca vine ziua fiicei domnului Geoana, Ana, si sa ii invitam acolo

- In ce an se intampla asta?

- In anul 2008. Si noi atunci am facut toate aranjamentele pentru aceasta vacanta. A fost o vacanta de 10 zile

- Aranjamente ce inseamna: Dumneavoastra ati platit?

- Da. Am rezervat camere la hotelul Metropol din Mote Carlo. Este un hotel scump, o camera costa 1500 de euro pe noapte. Au stat 10 zile, si in 2009 7 zile, Deci vacantele le luau la acelasi hotel. Stiam ca acolo stau de obicei. Ne-a spus familia Bazac, care ii cunsteau foarte bine. Ne-au mai spus ca ar prefera sa facem petrecerea pentru ofiica domnului Geoana undeva retras, sa nu cumva sa ne vada cineva, sa nu se auda

- De ce?

- Asa ni s-a spus. Si atunci ne-am gandit sa organizam totul cu o barca. Si am inchiriat o barca mai mare, de 25 de metri, si acolo s-a desfasurat petrecerea.

- Fotografiile pe care Cristi le-a publicat de pe barca sunt de la acel moment?

- Da, de la acel moment.

- Domnul Geoana ne-a rugat sa ne oprim la Cannes in drum pentru a-l lua si pe domnul Raul Doicescu cu familia, si dansii au participat la petrecerea respectiva. A mai fost un italian, pe care atunci l-am prezentat domnului Geoana

- Un prieten al dumneavoastra?

- Da, era prieten tot de acolo, in cunosteam tot din Monaco

- Cum il cheama?

- Giancarlo Vivo. Stiu ca avea afaceri imobiliare. Si acest italian a tinut foarte bine legatura cu domnul Geoana, domnul Geoana profitand de faptul ca italianul avea un avion privat pe care i l-a lasat pe aeroport la Baneasa sa il foloseasca in toata campania electorala din 2009.

- Adica acest italian i-a lasat domnului Geoana un avion privat sa-l foloseasca?

- Da un avion Cesna, care a stat pe aeroportul Baneasa si daca vedeti sau aveti imagini de prin presa sau cineva poate sa va arate, cu acest avion s-a deplasat Mircea Geoana pe toata durata campaniei pe 2009.

