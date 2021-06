Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, înaintea summitului Alianţei Nord-Atlantice de la Bruxelles, că NATO este "extrem de importantă" pentru interesele americane şi a adăugat că doreşte ca Europa să ştie că Statele Unite ale Americii sunt de partea sa.

NATO „permite Americii să își desfășoare afacerile în lume într-un mod care nu s-ar fi întâmplat niciodată” dacă Alianța nu ar fi existat, a spus Joe Biden, în cursul întrevederii cu secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, înainte de începerea oficială a summitului.

„Cred și am spus acest lucru toată cariera mea (…) că NATO este Articolul 5, îl luăm ca pe o obligație sacră”, referindu-se la doctrina apărării colective a alianţei transatlantice, și a adăugat: „Și vreau ca toată Europa să știe că Statele Unite sunt aici”.

