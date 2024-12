Incidentul, care a fost rapid preluat de mass-media internațională, a avut loc în timpul unei discuții extinse despre parteneriate economice și proiecte de dezvoltare. Biden a avut gafă după gafă în ultimii ani de mandat, iar acum părea să aibă dificultăți în a-și menține atenția, un moment care a stârnit atât amuzament, cât și critici din partea unor observatori.

Joe Biden fell asleep while in a meeting with African leaders pic.twitter.com/riedMBranG