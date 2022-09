La conferinţa despre foamete, nutriţie şi sănătate, Biden le-a mulţumit organizatorilor, iar apoi a întrebat: “Jackie, eşti aici? Unde este Jackie?”. “Cred că ea urma să fie aici”, a adăugat el, conform Reuters.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE