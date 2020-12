Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu: România, după alegerile parlamentare. Cele două scenarii posibile ale viitoarei guvernări

În urma rezultatelor finale se preconizează doua posibile scenarii ale viitoare guvernări. PNL, USR, PLUS, PMP și UDMR sa vina cu o propunere de premier in persoana lui Ludovic Orban sau in eventualitatea refuzului celor de la USR-PLUS de a accepta un premier altul decât Dacian Cioloș, există și varianta unei alianțe politice majore între PNL, PSD, PMP și UDMR, care sa lase in opoziție cele doua partide in oglinda: ultra-progresiștii lui Barna vs ultra-conservatorii lui Simion.

Vom diseca firul in șaisprezece alături de Florin Ivan, consilier al primului ministru, Cristian Diaconescu, proaspăt ales parlamentar PMP, Oana Stanciulescu și Sorin Manea.