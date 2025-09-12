Femeia în vârstă de 75 de ani, se întorcea de la piaţă cu un cărucior plin de cumpărături. În scara blocului în care locuieşte, bătrâna a fost abordată de un bărbat care s-a oferit să îi urce căruţul la etaj.

Bărbatul și-a dus sarcina la îndeplinit însă nu aplecat cu mâna goală. Din contră, la coborâre i-a smuls femeii din urechi cerceii din aur.

Vecinii au fost alertați de bătrână care striga după ajutor.

Femeia a primit îngrijiri de la echipajul SMURD ajuns la fața locului, ca urmare a leziunilor suferite prin smulgere la nivelul urechii. Ea a refuzat transportul la spital.

Poliţiştii au deschis o anchetă și încearcă să îl identifice pe suspect. Victima a fost audiată.

"La data de 11 septembrie 2025, ora 09:33, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că unei femei i-ar fi fost smulşi cerceii, confecţionaţi dintr-un material preţios, în timp ce se afla în scara unui bloc din municipiul Galaţi. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi, din primele verificări, au stabilit că o femeie, de 75 de ani, ar fi fost deposedată de cercei de către o persoană necunoscută, în timp ce se afla în scara imobilului de domiciliu. În cauză au fost demarate cercetări, în vederea identificării autorului şi luării măsurilor legale ce se impun", transmite I.P.J. Galaţi.