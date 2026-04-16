Semnificația acestei zile este strâns legată de un miracol atribuit Maicii Domnului, care ar fi vindecat un orb cu apă dintr-un izvor considerat sfânt. De atunci, tradiția spune că apa capătă puteri tămăduitoare în această zi, motiv pentru care în toate bisericile ortodoxe se oficiază slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Aghiasma Mică.

Credincioșii participă la slujbe și iau acasă apă sfințită, pe care o consideră o sursă de protecție spirituală și fizică. Se spune că această apă poate aduce alinare în suferințe și poate curăța casa de energii negative.

Dincolo de credință, ritualul are și o puternică valoare simbolică, apa fiind asociată cu purificarea, renașterea și viața. În această zi, gestul de a lua apă sfințită este perceput ca o apropiere de divinitate și o reafirmare a credinței.

Cum se folosește corect apa sfințită

Tradiția populară spune că apa sfințită de Izvorul Tămăduirii trebuie folosită cu respect și cumpătare. În mod obișnuit, credincioșii beau câteva înghițituri dimineața, pe stomacul gol, rostind o rugăciune.

De asemenea, apa este folosită pentru stropirea locuinței, a curții sau a grădinii, cu scopul de a aduce liniște și protecție. În unele zone, oamenii obișnuiesc să stropească și animalele sau culturile, crezând că astfel vor fi ferite de boli și necazuri.

Este important ca apa sfințită să fie păstrată într-un loc curat și folosită doar în scopuri considerate benefice. Tradiția spune că nu este bine să fie aruncată sau folosită în mod neglijent.

Tradiții și obiceiuri din bătrâni

Izvorul Tămăduirii este însoțit de numeroase obiceiuri păstrate în cultura populară românească. În unele zone, oamenii merg la izvoare sau fântâni, unde se roagă și iau apă considerată binecuvântată.

Gospodăriile sunt adesea împodobite cu ramuri verzi, iar oamenii evită certurile și munca grea în această zi. Se crede că liniștea și gândurile bune atrag binecuvântarea asupra casei.

Totodată, există credința că în această zi este bine să faci fapte bune, să oferi ajutor celor nevoiași sau să dai de pomană, ca semn de recunoștință și credință.

Izvorul Tămăduirii rămâne o sărbătoare în care credința și tradiția se întâlnesc, oferind românilor un moment de reflecție, speranță și apropiere de valorile spirituale. Pentru cei care respectă obiceiurile, această zi este un prilej de a începe un nou capitol cu mai multă liniște și încredere, potrivit sursei.