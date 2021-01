IPS Teodosie s-a răzgândit în legătură cu vaccinarea anti-coronvirus: "M-am documentat"

Înaltul prelat face acum îndemnuri la vaccinare și susține că anterior nu fusese informat suficient de autorități despre acest subiect. Acum spune însă că a studiat singur subiectul.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune„, a declarat Teodosie.

Întrebat dacă și-a schimbat părerea despre vaccin, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns că nu-și dă cu părerea, ci se încrede în cele științifice: „Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice”.