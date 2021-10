"Dragi colegi, la nici o săptămână după Congresul PNL, sunteți mulțumiți de alegerea făcută?! Ce vă spun oamenii? Sunteți mândri sau vă este rușine de situația în care noul PNL a adus țara? Vă spun sincer, îmi este rușine cu noul PNL!

Știu, la Congres nu a fost o alegere liberă, mulți dintre voi, în discuțiile personale pe care le-am avut, mi-ați spus că așa trebuie, că așa s-a decis la nivel de filială și pentru că votul va fi controlat nu puteți vota altfel.

V-am îndemnat să nu vă fie frică și să votați liber așa cum credeți pentru binele Partidului Național Liberal pentru că binele PNL este și binele României.

Din păcate, indiferent de alegerea făcută la Congres, libera sau la ordin, acum cu toții trebuie să răspundem în fața oamenilor pentru continuarea unei crize guvernamentale absurde, pentru lipsa de soluții în fața noului val al pandemiei, scăpat de sub control, pentru lipsa de implicare în susținerea sistemului sanitar in fața noului fenomen de supralicitare, pentru lipsa de soluții la criza economică generată de explozia prețurilor la energie, pentru abandonarea programelor de investiții locale promise pentru apă-canalizare, drumuri și gaze naturale...

Ce facem?? Încotro ne îndreptăm, mă întreabă zeci și sute de liberali.

Răspunsul meu poate fi subiectiv dar nu pot să fiu altfel în condițiile în care cunosc toate opțiunile din interior și știu ca noul PNL nu are nicio soluție de ieșire din criză. Eu nu am făcut campanie pentru Ludovic Orban doar pentru că am ales să fiu în echipa lui de conducere a Partidului Național Liberal.

L-am cunoscut pe Ludovic Orban in toți cei 4 ani cât am muncit împreună pentru Partidul Național Liberal și la guvernare alături de el în cea mai grea perioadă pentru România de după cel de-al doilea război mondial.

Tot ceea ce am făcut împreună cu Ludovic Orban și am vrut să facem cu tot Partidul Naţional Liberal a fost să salvăm

România și să lăsăm ceva în urmă de care să fim mândri, să împlinim în sfârșit speranțele românilor de dezvoltare și să fie bine pentru toată lumea la noi în țară, să facem în sfârșit autostrăzi, școli și spitale, să modernizam Romania așa cum își doresc românii.

In doar un an de guvernare PNL cu Ludovic Orban, chiar in condiții de pandemie, am finalizat și deblocat noi kilometri de autostradă, am sprjinit spitalele cu aparatură și infrastructura necesară pentru a face față pandemiei, atât cât a fost omenește posibil, am finalizat școli neterminate de mulți ani, am alocat fonduri fără precedent pentru investiții în comunitățile locale, am demarat digitalizarea forțată a serviciilor publice, am lansat în premieră programe și măsuri de sprijin pentru salvarea economiei si a locurilor de muncă și, in condiții aproape imposibile, am realizat creșterea alocațiilor și a pensiilor, am creat condițiile pentru relansarea creșterii economice și am recâștigat încrederea investitorilor și piețelor financiare internationale...

Cu Ludovic Orban la conducerea PNL și a Guvernului, a fost bine pentru România chiar dacă a fost o perioadă grea pentru toată lumea.

De aceea, am crezut și cred în continuare că Ludovic Orban este liderul politic de care are nevoie România pentru că am văzut că are puterea, priceperea și determinarea să muncească zi și noapte pentru a face bine țara noastră!

În continuare, cred că Ludovic Orban este soluția pentru că are capacitatea de a reface rapid coaliția de guvernare și să redea Guvernului puterea și autoritatea de a face ceea ce așteaptă românii.

Toată lumea politică știe acest adevăr. Și parternerii de la USR-PLUS și de la UDMR, ba chiar și o parte din electoratul PSD, știu că Ludovic Orban este soluția de guvernare de care are nevoie acum România. Și nu înțeleg, de ce unii vor in continuare să arunce țara în haos și refuză soluția care poate să ofere României o guvernare stabilă și responsabilă?!

Sper ca în ultimul ceas, vocea rațiunii să învingă pentru buna guvernare a României și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt convins că țara noastră va scăpa, mai devreme sau mai târziu, de blestemul sistemului de putere care decide împotriva voinței oamenilor ceea este mai mai bine pentru noi.

Am fost aproape să învingem acest sistem si chiar dacă nu am câștigat nu ne vom lăsa învinși! Așa să ne ajute Dumnezeu! #BineleInvinge", a scris Ionel Dancă pe Facebook.