Ion Ștefan, despre PNDL: S-au achitat până într-un miliard de lei din bugetul pentru 2020

Ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, a declarat, miercuri seară, la Realitatea PLUS că anul acesta s-au achitat până într-un miliard de lei pentru PNDL din bugetul statului și că nu sunt restanțe. Totodată, Ion Ștefan a precizat că toate plățile sunt publicate zilnic pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

”PNDL-ul pe anul 2019, am achitat toate cererile de plată, nu avem restanțe. Daca vorbim despre cât am achitat, anul ăsta s-au achitat până într-un miliard de lei din bugetul pentru 2020. Toate plățile sunt pe site-ul ministerului, zilnic”, a spus Ion Ștefan în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere”, la Realitatea PLUS.