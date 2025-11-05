„Dacă Ilie Bolojan este chemat la DNA, eu mă încuscrez cu dl. Rutte”, a spus Cristoiu, ironizând scenariile care circulă în spațiul public. „Din punct de vedere politic, nu văd cum cineva se va pune în mișcare, deoarece Bolojan nu este copt ca să cadă de pe cracă. Aceste scandaluri de DNA sunt doar scandaluri mediatice”, a adăugat acesta.

Cristoiu a continuat cu o analiză dură la adresa șefului guvernului și a poziționării sale din ce în ce mai evidente de partea USR, chiar dacă el conduce PNL.

„Premierul Bolojan este userist. Nimic din ce este USR nu este corupt. Este o axiomă," a comentat ironic Cristoiu. "Din punct de vedere al opoziției, este o greșeală să se meargă pe ideea că Ilie Bolojan este corupt, chiar dacă este, pentru că nimeni nu o să creadă. "El trebuie să plece pentru că este un administrator catastrofal al țării. Pe asta trebuie să se meargă, pe măsurile lui de austeritate.” Chiar dacă s-ar descoperi ceva, trebuie să se meargă pe ideea că e o greșeală. El trebuie să plece acasă pentru că este un administrator catastrofal,” a afirmat Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.