Guvernul a confirmat întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos și trezorierul liberalilor, șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, cel care a fost omul de legătură. Oficialii au spus că cei trei au discutat 15 minute, însă nu s-a vorbit nimic de bani!

"Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice.

Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri.

Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.

Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare", a transmis pentru presă purtătoarea de cuvânt al guvernului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Realitatea Plus a prezentat o serie de fragmente din stenogramele interceptărilor făcute de DNA în acest dosar, care arată cum Bogos încerca să obțină protecție de la nivel înalt, pentru a-și rezolva problemele cu DSVSA Vaslui.

"Scopul acestei întâlniri este de a obține de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL", se arată în dosar. De altfel, într-o discuție cu o terță persoană, Bogos afirmă că "marți m-a chemat BOLOJAN la el!(...) Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL! (...)intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!)", iar numitul Aniței Mihail îl asigură (pe Bogos - n.r) de faptul că sistemul său relațional de influență lucrează la găsirea unei soluții.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, dar și din fragmentele de stenograme, rezultă că omul de afaceri chiar a obținuto întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, care ar fi durat circa 4 ore și s-ar fi derulat la sediul central al PNL din București. Sursele interceptate în dosar susțin că Fănel Bogos ar fi plătit suma de 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat întâlnirea. După întrevedere, premierul ar fi afirmat că „nu se bagă”.