Stenograme-bombă din dosarul trezorierului lui Bolojan: 1,5 milioane de euro pentru intrarea la șeful guvernului. Executivul a confirmat întâlnirea – DOCUMENT

Ilie Bolojan a stat de vorbă ore în șir cu un controversat om de afaceri
Acuzații grave la adresa premierului:. 1,5 milioane de euro ar fi dat un om de afaceri ca să aibă intrare la Ilie Bolojan. Informația apare în dosarul de trafic de influență, șantaj și dare de mită, în care DNA a făcut percheziții în mai multe județe, anunță Realitatea Plus. Printre persoanele vizate se află și trezorierul liberalilor, șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu. Într-un comunicat, Executivul a confirmat întâlnirea șefului guvernului cu omul de afaceri, dar precizează că aceasta "nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș".

Guvernul a confirmat întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos și trezorierul liberalilor, șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, cel care a fost omul de legătură. Oficialii au spus că cei trei au discutat 15 minute, însă nu s-a vorbit nimic de bani! 

"Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice.

Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri.

Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.

Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare", a transmis pentru presă purtătoarea de cuvânt al guvernului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Realitatea Plus a prezentat o serie de fragmente din stenogramele interceptărilor făcute de DNA în acest dosar, care arată cum Bogos încerca să obțină protecție de la nivel înalt, pentru a-și rezolva problemele cu DSVSA Vaslui.

"Scopul acestei întâlniri este de a obține de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL", se arată în dosar.

De altfel, într-o discuție cu o terță persoană, Bogos afirmă că "marți m-a chemat BOLOJAN la el!(...) Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL! (...)intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!)", iar numitul Aniței Mihail îl asigură (pe Bogos - n.r) de faptul că sistemul său relațional de influență lucrează la găsirea unei soluții.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, dar și din fragmentele de stenograme, rezultă că omul de afaceri chiar a obținuto întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, care ar fi durat circa 4 ore și s-ar fi derulat la sediul central al PNL din București. Sursele interceptate în dosar susțin că Fănel Bogos ar fi plătit suma de 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat întâlnirea. După întrevedere, premierul ar fi afirmat că „nu se bagă”.

