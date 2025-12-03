Jurnalistul consideră că anularea nu a fost o reacție la faptul că Călin Georgescu ar fi putut câștiga, ci o manevră pregătită dinainte pentru a-l aduce pe Nicușor Dan în fruntea statului. Potrivit lui Cristoiu, dacă scopul ar fi fost doar să-l scoată pe Georgescu, ar fi fost suficient să se anuleze doar primul tur, nu întregul proces electoral.​

El explică că anularea alegerilor înseamnă că s-a luat de la capăt tot procesul, nu doar turul 1 sau turul 2, ceea ce a creat condițiile ca un candidat care nu fusese înscris inițial (Nicușor Dan) să intre în cursă și să aibă șanse reale de a câștiga.​

De ce nu a fost anulat doar turul 1

Cristoiu argumentează că, dacă problema era doar încălcarea legii de către un cetățean în campania pentru primul tur, atunci CCR ar fi putut anula doar turul 1, fără ca Nicușor Dan să fie candidat. În acest scenariu, ar fi putut rămâne în cursă și Marcel Ciolacu, ceea ce ar fi schimbat complet ecuația politică.​

„Eu la asta mă așteptam: se anula turul 1 fără el. Numai că dacă se anula turul 1 fără el, putea să ajungă Marcel Ciolacu”, a comentat Cristoiu, subliniind că anularea întregului proces electoral a fost o decizie strategică, nu una tehnică.​

Cum a intrat Nicușor Dan în cursă

După anularea alegerilor, în dimineața de 7 decembrie, un lanț de ONG-uri de la Cluj l-a propus pe Nicușor Dan ca candidat la președinție. Pe 16 decembrie, acesta a ieșit în public și și-a prezentat programul de campanie.​

Cristoiu remarcă că, în acea perioadă, momentul prezentării programului de campanie de către Nicușor Dan este unul suspect, întrucât situația arată ca și cum i s-ar fi promis că va ajunge președinte, ceea ce arată că anularea alegerilor a fost parte a unui scenariu mai larg.​

Cristoiu critică declarațiile lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor, pe care le consideră evazive și lipsite de logică. El compară situația cu cea a unui bărbat căruia i-a plecat nevasta de acasă, dar care tot face rapoarte și amână să spună adevărul.​

Jurnalistul susține că Nicușor Dan știe că anularea alegerilor nu a fost cauzată de „ruși”, ci de bătălii interne între servicii și de jocuri de putere, dar refuză să spună clar ce s-a întâmplat. De aceea, Cristoiu consideră că adevărul despre anularea alegerilor nu poate fi stabilit decât dacă vorbesc și „victimele” anulării, nu doar cei care au profitat de pe urma ei.

„Este categoric: alegerile au fost anulate ca Nicușor Dan să poată fi președinte. Dacă era vorba de a pierde Călin Georgescu, anulau turul 1. Potrivit acuzațiilor, în campania pentru turul 1 un cetățean a încălcat legea. Asta a fost motivul. Eu la asta mă așteptam: se anula turul 1 fără el. Numai că dacă se anula turul 1 fără el, putea să ajungă Marcel Ciolacu. Încă o dată, noi trebuie să reamintim: nu s-a anulat turul 1, nici turul 2. S-au anulat alegerile. Adică tot procesul electoral a fost luat de la capăt. Asta înseamnă că un candidat precum Nicușor Dan, care nu se înscrisese pe listă, avea toate șansele.

Pe 7 decembrie dimineața, după ce s-au anulat alegerile, Nicușor Dan era propus de un lanț de ONG-uri de la Cluj ca să fie candidat, și pe 16 decembrie el a ieșit și și-a prezentat programul. Norocul meu este că, comentând seara, am zis că există mărturii, ceva e în neregulă, e candidatul care vine cu proiect. Pe 16 decembrie nici măcar Călin Georgescu… Nicușor a venit și a zis „gata”, numai unui om căruia i se promite că va ajunge președinte. Nicușor Dan știe ce s-a întâmplat pe 6 decembrie, dar minte.

El este în situația unui bărbat căruia i-a plecat nevasta de acasă: toată lumea știe și el zice că face un raport. El știe că nu au fost nici ruși, că au fost niște bătălii interne, că serviciile s-au bătut între ele, nu are nicio treabă cu asta. Și atunci săracul, care știe, de-aia tot amână să iasă cu raportul. Următoarea instanță respinge. Din istoria lumii, adevărul adevărat nu poate fi decât dacă vin alți oameni, adică dacă vin victimele anulării. Câtă vreme sunt tot ei, eu mă iluzionez.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.