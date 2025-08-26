”Începe să țină cont de, cum să zic, de opțiunea pentru Călin Georgescu, a unei mari părți a electoratului, pentru AUR, de stare de spirit. Există! Călin Georgescu a fost ales și în continuare, cum să zic, un idol al unei părți a românilor, prin nouătatea pe care o aduce în politica externă a României. El propune, ați văzut și în interviul pe care mi l-a dat, o Românie care e din nou demnă în politica externă, care se întoarce la tradițiile politice externe.

A fost un dezastru. De fapt, n-a fost un discurs, ci a fost o improvizație, o însăilare, un fel de să punctez câteva lucruri.

Dar, așa cum s-au văzut în imaginile video, el trebuia să citească un text. De fapt, cred că nici nu l-a citit. Și, ți-am zis, a lipsit tabloul lumii contemporane, care e complex.

N-am cum să povestesc acum în ce constă tabloul lumii contemporane văzut de România. Au lipsit noutățile pe care le are politica externă. Singurul lucru pe care l-am reținut, a punctat, ca să zic așa, a fost să ajutăm Ucraina. Bă, nu, înnebunești! Este un dezastru”, a declarat Ion Cristoiu.