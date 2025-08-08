Ion Cristoiu, analiză explozivă: ”Coaliția, în prag de colaps. Apar semne catastrofale”

După scandalul uriaș din coaliție, Ion Cristoiu vine cu o analiză explozivă. Acesta susține că taberele sunt împărțite și situația a ajuns în prag de catastrofă. Cristoiu spune, că la ora actuală, sunt două coaliții, PSD și de partea cealaltă avem USR, PNL și UDMR.

”USR, purcica din Guvern, cum îi spun eu a zis: Băi, noi nu respectăm! Păi, este pentru coaliție un semnal catastrofal. Asta înseamnă că unul din membrii coaliției zice că nu îndeplinește. Acum se vor lua tot felul de decizii privind măsurile de austeritate.

Este clar că avem, la ora actuală, două coaliții, adică un PSD și de partea cealaltă avem USR, PNL și UDMR, că s-a văzut că nici UDMR-ul nu s-a înghesuit la asta. 

Și atunci PSD-ul își dă seama că el este folosit în această coaliție pentru a asigura majoritatea, în timp ce ceilalți fac ce vor în țara asta și conduc țara”, a declarat jurnalistul.