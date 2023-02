„Prezența președintelui Zelenski astăzi la EUCO este un semn al angajamentului nostru european și al sprijinului puternic pentru Ucraina și oamenii săi. Am reiterat suportul multifațetat, atâta timp cât va fi nevoie", a transmis Klaus Iohannis.

The presence of President @ZelenskyyUa today at #EUCO 🇪🇺 is a sign of our European commitment and strong support for 🇺🇦 and its people. I reiterated 🇷🇴 multifaceted support, for as long as it takes. pic.twitter.com/QFYckWulhx