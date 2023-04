„Mesajul central al vizitei mele este angajamentul României pentru aprofundarea şi dinamizarea relaţiilor cu ţara dumneavoastră, în folosul naţiunilor noastre. Împreună cu Preşedintele Lula da Silva am adoptat Declaraţia Comună privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Acest document confirmă angajamentul reciproc pentru revitalizarea relaţiilor noastre în anii următori şi oferă, totodată, ghidajul şi imboldul politic necesare extinderii contactelor între cele două ţări, la toate nivelurile şi în toate domeniile de interes reciproc.

Am agreat că este necesară continuarea eforturilor comune pentru încurajarea oamenilor de afaceri din ţările noastre să identifice şi să demareze proiecte comune, precum şi pentru stimularea investiţiilor reciproce. Am reiterat, totodată, angajamentul de a continua cooperarea foarte bună dintre ţările noastre pe subiecte de interes comun la nivel multilateral. În cadrul convorbirilor cu domnul Preşedinte am abordat, evident, şi evoluţiile regionale şi globale complexe”, a declarat Klaus Iohannis”, a declarat, marţi seară, prşedintele Klaus Iohannis, în Brazilia.

„Mesajul României, ca stat vecin şi cu cea mai lungă frontieră dintre statele Uniunii Europene şi ale NATO cu Ucraina, este clar, puternic şi trebuie înţeles de partenerii noştri: oricât ar încerca Moscova să îşi justifice acţiunile, Rusia este un stat agresor, care a încălcat prin forţă suveranitatea teritorială a Ucrainei şi a încercat să îi anuleze independenţa, încălcând inclusiv Carta ONU. Ucraina este victima agresiunii ruse. Toate efectele negative ale acestei agresiuni la nivel global sunt consecinţa directă a acţiunii sale, contrară dreptului internaţional”, a mai declarat președintele.