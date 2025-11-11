Situația a fost anunțată la numărul de urgență 112 de către o vecină, care a rămas la telefon cu o asistentă din cadrul dispeceratului ISU–SAJ Prahova. Cu calm și profesionalism, asistenta a ghidat pas cu pas acordarea îngrijirilor până la sosirea echipajelor de salvare.

Cum s-a întâmplat totul?

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, apelul a venit de la o femeie care a descoperit că vecina sa născuse singură, acasă. În timp ce dispeceratul trimitea simultan o ambulanță SAJ și o autospecială SMURD de terapie intensivă, asistenta de serviciu a rămas în legătură constantă cu apelanta.

„Cu o voce calmă, dar hotărâtă, i-a explicat cum să țină bebelușul la cald, cum să îl monitorizeze și cum să pregătească momentul tăierii cordonului ombilical – o manevră vitală pentru siguranța nou-născutului”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Echipajele medicale au ajuns rapid la locuință, unde au găsit mama epuizată și copilul în stare fragilă, dar stabil. După evaluarea inițială, medicii i-au stabilizat și i-au transportat în siguranță la spital.

„A fost o intervenție contracronometru, coordonată prin voce și empatie, care a făcut diferența între viață și moarte”, au mai precizat salvatorii prahoveni.

Atât mama, cât și bebelușul se află în afara oricărui pericol și primesc îngrijiri medicale în unitatea spitalicească.