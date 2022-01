Secția de oncologie a spitalului Mavromati Botoșani va intra într-un amplu proces de extindere și modernizare. Conducerea vrea să extindă secția de oncologie și dorește construirea unui buncăr de radioterapie.



"Pe lista dorintelor, asa cum le zicem noi, avem deja studiul de fezabilitate cu elemente detalii pentru reparatii capitale la Sectia de Oncologie, care cuprinde reparatii cladire si construirea unui etaj nou. Si acesta este un proiect de mare interes avand in vedere cresterea numarului de cazuri diagnosticate cu aceasta patoloogie.

Am identificat deja terenul. Vom pregati documentatia anul acesta astfel incat in anii bugetari viitori sa realizam acest obiectiv. (...) Ceea ce ar fi extraordinar sa realizam acest lucru in judetul Botosani pentru ca ar creste rata de supravietuire in fata acestei patologii", a declarata Doina Caba, managerul general al SJU Mavromati.