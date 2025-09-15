Doamna Țoiu trebuie să explice ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor din noiembrie 2024 dar și pe 2025 trebuie să explice anularea candidaturii pentru domnul Călin Georgescu. Sunt cereri de la Departamentul de Stat al SUA, altfel, nu se apuca nimeni să facă adrese la AEP, BEC și la celelalte autorități. Departamentul de Stat scrie direct ministrului de Externe, și cred că până pe 30 s-au cerut informațiile, pentru că li s-a dat termen să trimită ceva până la sfârșitul lunii octombrie. În decembrie 2024 au fost doar acelei decizii ale BEC, pe care eu le-am atacat cu Călin Georgescu la Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci Înalta Curte trebuie să explice de ce erau legale acele contestații”, a declarat Ingrid Mocanu.

Analistul politic Gelu Vișan este de părere că americanii au pus în oglindă anularea alegerilor din noiembrie 2024 cu nerespectarea drepturilor omului în România.

„Ce e important, în acest document, este că Departamentul de Stat al Statelor Unite pune anulare alegerilor din România în oglindă cu nerespectarea drepturilor omului. Dreptului la vot este un drept esențial în democrație. În momentul în care face această paralelă Departamentul de Stat al Statelor Unite, e clar că acolo este ceva în neregulă. Eu cred că americanii au o concluzie, iar ai noștri caută dovezi și nu au dovezi, și se încearcă să desecretizeze. Dacă se desecretizează ședința CSAT, se va vedea ca doi oameni nu au fost de acord, și atunci ar fi nule de drept, pentru că în CSAT este nevoie să fie consens total”, a declarat Gelu Vișan.