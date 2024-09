Mulți dintre noi încep ziua cu o cafea delicioasă, un ritual care ne ajută să ne „punem pe picioare” și să ne concentrăm pentru a face față provocărilor zilei. Dar, de ce nu să facem mai mult decât doar să savurăm aroma și gustul cafelei? O cafea specială, amestecată cu ingredientele potrivite, poate fi un ajutor deosebit în lupta împotriva kilogramelor în plus.

Oamenii de știință au descoperit un secret ascuns în cafeaua de dimineață, care are puterea de a ajuta la pierderea kilogramelor în plus. Din ce în ce mai multe studii au demonstrat că adaugând un anumit ingredient în cafeaua de dimineață, rata metabolismului poate crește dramatic.

Cafeaua este unul dintre cele mai populare băuturi în lume, cu peste 2,25 miliarde de oameni care o consumă zilnic, iar beneficiile pentru sănătate au fost îndelung documentate printr-o mulțime de studii. Consumul de cafea a fost asociat cu creșterea capacității de concentrare și atenție. Cafeaua conține moleculele de cafeină, care ajută la stimularea creierului și la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Studii au arătat că consumul de cafea poate reduce riscul de boală Alzheimer și poate îmbunătăți performanțele în sport și în activități fizice.

În plus, consumul de cafea a fost asociat cu o reducere a riscului de a suferi de boli cardiovasculare, cum ar fi accidentul vascular cerebral și infarctul miocardic. Cafaua conține flavonoide, care ajută la îmbunătățirea circulației sanguine și la reducerea presiunii arteriale. Mai mult, cafeaua conține polifenoli, care ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar și la reducerea riscului de a suferi de boli infectoase. De asemenea, băutura delicioasă a dimineții a fost asociată și cu o creștere a producției de anticorpi și a funcțiilor imune. În plus, cafeaua pune în mişcare şi tubul digestiv, având un efectul unui laxativ uşor. Ba mai mult decât atât, această licoare este de un real ajutor pentru pierderea kilogramelor în plus. Ce putem face cu legumele rămase din supă, în loc să le aruncăm. 3 rețete pentru preparate delicioase Cum prepari cafeaua care arde grăsimile Adăugând câteva ingrediente cheie în cafeaua de dimineaţă, poți scăpa de kilogramele în plus mai uşor decât dacă ai urma diete drastice. Trebuie să știi că există un supliment care te ajută să te concentrezi mai bine, îți va tăia poftele alimentare şi va îmbunătăţi metabolismul. Totodată, are abilitatea de a elimina toxinele acumulate în organism, scrie Unica. Ingrediente: 12 linguri ulei/unt de cocos

jumătate de ceaşcă de miere

1 linguriţă pudră de scorţişoară Mod de preparare: Se amestecă scorţişoara cu mierea de albine, apoi se adaugă uleiul de cocos. Pasta obţinută se păstrează într-un borcan de sticlă, închis ermetic, la frigider. În dimineaţa următoare (preparatul se face seara), amestecul poate fi folosit. Mod de administrare: Din amestecul preparat se iau 1-2 linguriţe, care se adaugă în ceaşca de cafea caldă. Se amestecă bine, până la dizolvare, şi se consumă cu inghituri mici. Se consumă în fiecare dimineaţă, fără restricţii de timp.

Este bine de știut că uleiul de cocos arde mai multe calori, iar efectele lui benefice se datorează acizilor semi graşi. Potrivit unui studiu, un consum de 1-2 linguriţe de semi grăsimi pe zi, precum uleiul de cocos, poate arde cu 5% mai multe calorii, ceea ce înseamnă 120 de calorii în cazul unei persoane cu o greutate medie.

Scorţişoara previne depunerea de grăsimi, ea reglează activitatea pancreasului şi glicemia, prelungind starea de saţietate, ajutând procesul de ardere a grăsimilor şi prevenind formarea în exces de ţesut adipos.

Mierea tine sub control pofta de dulce, iar în combinație cu scorţişoara pot face minuni pentru siluetă. Acest amestec are efect de reglare a nivelului de glucoză din sânge, fiind dovedit că scorţişoara are acţiune hipoglicemiantă, astfel încât pofta de dulce este mai uşor de ţinut în frâu.

Cafeaua are efecte de stimulare a activităţii bilei, a mişcării organelor digestive (a peristaltismului), a proceselor de eliminare a toxinelor. Acesta este explicația pentru faptul că această băutură îi poate ajuta pe cei cu digestie lentă, cu fiere leneşă sau cu constipaţie.

