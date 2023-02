India a ajuns cel mai mare cumpărător de arme din Rusia. Foto: Profimedia

Ipocrizie majoră, în timp ce premierul indian îndeamnă la diplomație, țara lui a ajuns cel mai mare cumpărător de arme din Rusia, cu achiziții de 13 miliarde dolari în ultimii cinci ani. În plus, administrația din New Delhi are în derulare comenzi de echipament militar și arme rusești în valoare de peste 10 miliarde de dolari.