Incidente grave la meciul Dinamo-Steaua, de pe Arena Națională. Au intervenit jandarmii

Sursă: realitatea net

Incidente grave la meciul dintre FC Dinamo și Steaua București, disputat pe Arena Națională. Fanii celor 2 foste echipe-fanion au fost la un pas de a porni o bătălie generală, iar jandarmii și forțele speciale au fost nevoite să intervină în forță. Sute de fumigene și petarde au fost confiscate de la suporteri.

Incidentele au început cu câteva zeci de minute înainte de debitul partidei. Ultrașii au coborât din tribune și au încercat să ajungă pe teren, pentru a se lua la bătaie. Forțele de ordine au intervenit în forță și cel puțin o persoană a fost reținută, potrivit Realitatea Plus.

Situația conflictuală se pare că a fost provocată și de faptul că, dintr-o eroare a organizatorilor, cele 2 galerii dure au primit bilete in segmente apropiate ale arenei.