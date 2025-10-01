La ]începutul acestei săptămâni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia s-au sesizat din oficiu în legătură cu o agresiune petrecută în incinta unui liceu din municipiu.

Potrivit IPJ Ialomița, verificările efectuate au arătat că incidentul a avut loc în jurul orei 11:10, în timpul unei pauze dintre cursuri, pe holul unității de învățământ. În urma unor discuții contradictorii, trei eleve minore, în vârstă de 17 ani, ar fi agresat o colegă cu doi ani mai mică decât ele.

Polițiștii au stabilit că, anterior, nu existaseră conflicte între cele patru eleve, incidentul având, cel mai probabil, un caracter spontan.

În urma incidentului, fata de 15 ani a mers la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.