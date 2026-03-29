Agresiune pe fondul consumului de alcool

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, incidentul s-a produs în jurul orei 05:00. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 30 de ani ar fi agresat un bărbat de 51 de ani, în urma unei altercații izbucnite pe fondul consumului de alcool.

Agresorul ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător, provocând victimei o rană în zona abdomenului.

Victima, transportată de urgență la spital

În urma atacului, bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Starea acestuia nu a fost detaliată de autorități până la acest moment.

Agresorul, dus la audieri

Tânărul suspect a fost reținut de polițiști și condus la sediul Poliției pentru audieri. Oamenii legii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care a izbucnit conflictul, precum și motivul care a dus la gestul violent.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe și continuă cercetările pentru clarificarea tuturor detaliilor.



