Cum s-a întâmplat incidentul?

Potrivit procurorilor, incidentul ar fi avut loc pe 26 ianuarie 2026, în jurul orei 10:40, într-o unitate de învățământ din mediul rural. În timp ce se afla la clasă, cadrul didactic ar fi lovit trei copii, cu vârste între 6 și 7 ani, atât cu palma, cât și cu un caiet, în zona capului. În urma acestor acțiuni, minorii ar fi suferit dureri fizice.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, care a decis impunerea controlului judiciar ca măsură preventivă. Printre obligațiile stabilite se numără interdicția de a desfășura activitatea didactică sau orice altă activitate similară în timpul cercetărilor.

Cazul rămâne în atenția autorităților, urmând ca, în funcție de rezultatele investigației, să fie stabilite eventuale măsuri suplimentare.