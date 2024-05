Autoritățile londoneze au intervenit rapid la fața locului, trimițând numeroase echipaje de poliție și ambulanțe. Conform Sky News, citat de Mediafax, victimele au fost transportate de urgență la spital pentru tratament. Polițiștii nu au efectuat nicio arestare până în prezent și au solicitat ajutorul populației pentru identificarea agresorului.

Cauzele incidentului rămân necunoscute în acest moment.

Comisarul adjunct Matt Ward a declarat că incidentul este unul care va șoca comunitatea londoneză. „Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați," a spus el. „Anchetele sunt în curs de desfășurare și vom furniza actualizări cât mai curând posibil. Dacă cineva are informații, rugăm să ne contacteze."

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a precizat că echipajele medicale i-au tratat pe cei trei adulți și pe copil la fața locului înainte de a-i transporta la un centru de traume majore.

Un martor ocular a relatat că atmosfera era foarte tensionată imediat după incident. „Am ajuns poate la vreo patru, cinci, șase minute după ce s-a întâmplat. Oamenii erau pur și simplu tăcuți, de parcă încercau să ajute... păreau doar uimiți și încercau să înțeleagă ce se întâmplă," a spus martorul.

Autoritățile continuă cercetările pentru a descoperi circumstanțele exacte ale atacului și pentru a aduce vinovații în fața justiției.

"New normal" scenes in "Modern London" tonight as 4 people were shot in Hackney including a child, who is a critical condition in the shooting outside a restaurant at 21:20hrs. pic.twitter.com/O3qfUHr4Fp