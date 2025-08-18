Un incident grav a avut loc, luni seară, într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei. Un bărbat a reclamat că un cunoscut ar fi încercat să-l rănească cu un pistol, fără a reuşi, iar ulterior fratele presupusului autor ar fi fost atacat cu un cuţit de o rudă a primului individ.

”La data de 18 august 2025, în jurul orei 16:15, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 26 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidenţial din Sectorul 4, un alt bărbat ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol, fără a-l răni”, a transmis Poliţia Capitalei.

Potrivit reprezentanților instituției, echipaje de poliţie care s-au deplasat la faţa locului au identificat mai multe persoane şi au discutat cu apelantul, care a declarat că o cunoştinţă ar fi încercat să îl rănească, efectuând un foc cu o armă.

”În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, bănuit de comiterea faptei. În urma controlului corporal, asupra acestuia a fost găsit un cuţit. Până la acest moment, nu a fost identificată nicio armă de foc, însă o altă persoană prezentă la faţa locului avea asupra sa un obiect contondent”, a mai anunțat Poliția Capitalei.

Ulterior, oamenii legii au fost sesizaţi cu privire la un al doilea incident petrecut în respectivul complex rezidenţial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

”Echipajele de intervenţie s-au deplasat imediat la faţa locului şi au identificat persoanele implicate în eveniment. În sprijin, la faţa locului s-au deplasat şi echipaje din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru restabilirea ordinii publice. Au fost adoptate măsuri de delimitare a zonei, iar ordinea publică a fost restabilită”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, a fost solicitat şi un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

”Din primele cercetări a reieşit că victima este fratele presupusului autor din primul incident şi ar fi fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător. Persoana bănuită de comiterea acestei agresiuni ar fi o rudă a apelantului iniţial”, a mai transmis Poliţia.

În acest caz, cercetările sunt în desfăşurare, fiind derulate de către Secţia 26 Poliţie, sub coordonarea Parchetului.