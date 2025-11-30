”La sosirea pompierilor, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 66 de ani, era ieşit din autovehicul. Pentru că avea leziuni la membrele superioare, echipajul medical i-a acordat primul ajutor medical calificat şi l-a transportat, conştient şi cooperant, la spitalul din Hunedoara. În autoturismul răsturnat în albia râului nu se mai aflau alte persoane”, a transmis ISU Hunedoara.

Momentan nu se știe cum s-a produs acest incident, însă oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte.