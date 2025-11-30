Incident grav în județul Hunedoara. O mașină s-a răsturnat în râul Cerna. Care este starea șoferului

Incident grav în județul Hunedoara
Incident grav în județul Hunedoara

Un incident grav a avut loc duminică, în județul Hunedoara. O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, iar şoferul, un bărbat în vârstă de 66 de ani, a fost transportat de urgență la spital cu mai multe răni. 

”La sosirea pompierilor, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 66 de ani, era ieşit din autovehicul. Pentru că avea leziuni la membrele superioare, echipajul medical i-a acordat primul ajutor medical calificat şi l-a transportat, conştient şi cooperant, la spitalul din Hunedoara. În autoturismul răsturnat în albia râului nu se mai aflau alte persoane”, a transmis ISU Hunedoara.
 
Momentan nu se știe cum s-a produs acest incident, însă oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte. 
 