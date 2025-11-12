Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a subliniat că la doar o zi după ce liderul UDMR a evocat posibilitatea ca toți cei trei candidați din partea coaliției să piardă alegerile pe București, sugerînd o victorie a outsiderei Anca Alexandrescu, vine o primă confirmare a temerilor din sînul puterii. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, vorbește într-un interviu despre necesitatea regîndirii urgente a strategiei electorale a întregii coaliții, cu posibilitatea susținerii unui candidat unic pentru a contracara pericolul Anca Alexandrescu. În condițiile în care Ciucu știe foarte bine că PSD, partid de stînga, nu își permite al doilea an consecutiv să marșeze la strategia dezastruoasă a unui candidat comun, care știm cum s-a terminat, e clar că liberalul dă atacul, de fapt, la Cătălin Drulă, cel care aleargă tot pe culoarul dreptei.

Potrivit lui, Ciprian Ciucu a avertizat asupra ascensiunii candidatei Anca Alexandrescu, în cadrul unui interviu pentru Adevărul și a spus că el se află într-o competiție strînsă cu actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Pe cifrele pe care le am, mă lupt în acest moment cu Daniel Băluță. Și da, dna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă în urmă pe dl Drulă”, a spus Ciucu, adăugînd că această creștere rapidă reprezintă un potențial pericol, din cauza modului în care aceasta își face campania electorală și a mesajelor pe care le promovează.

„Adversarul meu era pînă acum Daniel Băluță, la dînsul mă raportam, pentru că așa arătau cifrele în sondaj. Dar, pericolul ca așa-zișii suveraniști să vină la București crește pe zi ce trece”, a spus Ciucu.

„Am venit cu un mesaj cît se poate de rațional, dar va trebui să explicăm cum cît mai bine că dintre candidații pro-europenii, eu pot să iau votul din toată zona. Pentru că m-au votat inclusiv simpatizanții PSD”, a spus Ciucu, adăugînd că

„Din păcate în acest moment candidatura domnului Drulă începe să devină irelevantă. Am văzut efectiv datele sociologice și bine este dacă s-ar retrage cineva. Sunt două aspecte: în cadrul coaliției se poate isteriza PSD-ul, dar puși în fața de a pierde inclusiv PSD, de a pierde cu toții, poate reconsiderăm acest lucru. (…) De ce nu, în baza unui sondaj cel mai bun să meargă mai departe. Nu fac o propunere doar explorez”.

„Nu fac o propunere, doar explorez niște posibilități. În eventualitatea în care candidatul Anca Alexandrescu, care este sistemul îmbrăcat în haina antisistemului, ca să fie foarte, foarte clar. Toată cariera domniei sale a fost legată de Dragnea-sistem, Ponta-sistem, Năstase-sistem (…) Dacă dînsa va mai crește, trebuie să reconsiderăm întreaga strategie, întreaga coaliție”, a spus Ciucu.

”Regîndirea strategiei” în accepțiunea lui Ciucă va însemna că în zilele imediat următoare PNL va cere o discuție în coaliție pentru o așa-zisă desemnare a unui candidat unic, sugerînd că el ar fi cel mai bine plasat. Cum spuneam, Ciucu nu poate fi naiv să creadă că Grindeanu ar fi dispus să repete dezastrul desemnării unui candidat comun cu PNL la primăria capitalei, anul trecut, demers nici măcar dus pînă la capăt și care a marcat debutul seriei negre în alegeri a social-democraților. Cea mai neagră din istoria lor.

Bogdan Tiberiu Iacob susține că în egală măsură, liberalii e greu de crezut că își imaginează că vor putea determina retragerea din cursă a omului pe care pariază vîrtos însuși președintele Nicușor Dan. Președinte care chiar are nevoie de un cal victorios, pentru că succesul lui Drulă s-ar contabiliza în contul său, la fel și un eșec. Victoria celui pe care îl susține Nicușor, ajuns la 15% încredere, adică un scor catastrofal după nici șase luni, va aduce președintelui un imens balon de oxigen, în timp ce ieșirea lui Drulă și victoria lui Ciucu ar duce balonul spre Bolojan.

Exclus, am îndrăzni să profețim. Cu atît mai mult cu cît trebuie luată foarte serios în calcul retragerea strategică la momentul oportun a candidaților progresiști Vlad Gheorghe și Ana Ciceală (o apropiată a lui Nicușor și fost consilier general al USR) în favoarea aceluiași Drulă.

Mai degrabă, declarațiile de azi ale lui Ciucu reprezintă o justificare a atacurilor viitoare la Drulă, după previzibilul refuz al retragerii acestuia. Dar, în egală măsură, ele sunt o formă de damage control după un eventual eșec în alegeri, pentru că Ciucu (și în spatele lui Bolojan) va avea nevoie de o justificare în cazul unei posibile victorii a Ancăi Alexandrescu: ”candidații aliaților din coaliție sunt de vină, că nu au acceptat propunerea mea și au lăsat drum suveraniștilor”.